Nach dem Abitur am Bischöflichen Gymnasium Marianum studierte Drosten ab 1992 zunächst Chemietechnik und Biologie an der Technischen Universität Dortmund und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ab 1994 studierte er Humanmedizin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Im Mai 2000 legte er das dritte Staatsexamen ab.