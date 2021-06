Corona-Pandemie : Indische Virus-Variante erreicht den Oberbergischen Kreis

Radevormwald/Oberberg Die neuerdings auch als „Delta-Variante“ bezeichnete Form des Coronavirus ist nun erstmals in der Region nachgewiesen worden. Sie gilt als besonders ansteckend. Die Inzidenz im Kreis ist jedoch weiter gesunken.

Die so genannte Delta-Variante des Coronavirus ist nun auch im Oberbergischen Kreis nachgewiesen worden. Das Kreisgesundheitsamt veröffentlichte gestern eine Übersicht der zurzeit im Kreisgebiet nachgewiesenen Virus-Varianten. Nun steht in der Statistik auch ein Fall der Delta-Variante, die zuvor als „indische Variante“ bekannt war. Diese Mutation gilt als sehr ansteckend und wird vom Robert-Koch-Institut als „besorgniserregend“ eingestuft. Experten wie der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach befürchten, dass es durch die Delta-Variante im Herbst eine größere vierte Welle geben könnte. In Großbritannien mussten wegen der Ausbreitung dieser Variante geplante Lockerungen bereits zurückgenommen werden. Nähere Informationen zu dem im Oberbergischen Kreis nun bestätigten Fall gibt es nicht.