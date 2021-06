AOK-Report zeigt große regionale Unterschiede : 9300 Rheinländer starben an Corona

16 Prozent der Corona-Patienten mussten auf die Intensivstation (hier: Essen). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf 440.000 Rheinländer erkrankten seit Beginn der Pandemie an Corona. Der AOK-Report zeigt die großen regionalen Unterschiede: In Oberhausen war die Sterberate fast dreimal so hoch wie in Leverkusen. „Armut ist ein Gesundheitsrisiko“, sagt AOK-Chef Wältermann.

Die Corona-Pandemie hat das Rheinland schwer getroffen, auch wenn die Inzidenzen inzwischen niedrig sind. Bis Mitte Juni sind 9300 Menschen an Rhein und Ruhr gestorben, wie aus dem Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt. Seit Beginn der Pandemie wurde hier bei 444.000 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Die regionalen Unterschiede sind groß: Besonders hoch waren bis Mai die Sterberaten in Oberhausen, im Kreis Heinsberg, in Remscheid und Duisburg. In Oberhausen gab es 156 Sterbefälle pro 100.000 Einwohner, im Kreis Heinsberg 145. Am geringsten waren die Sterberaten dagegen in den Kreisen Kleve (60) und Wesel (56), in Leverkusen (55) und im Rheinisch-Bergischen Kreis (45).

Im Kreis Heinsberg hatte es gleich zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 einen großen Ausbruch an Infektionen gegeben, der Kreis fühlte sich von Bund und Land alleine gelassen. Vor allem aber spielt die Sozialstruktur der Region eine große Rolle. „Das Risiko für schwere Krankheitsverläufe ist insbesondere bei sozial schwächer gestellten Menschen deutlich erhöht. Armut ist ein Gesundheitsrisiko“, sagt Günter Wältermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg. „Zum einen haben sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit sowie ihrer Wohn- und Lebensverhältnisse oftmals ein höheres Infektionsrisiko. Zum anderen leiden sie häufiger an Vorerkrankungen und weiteren Faktoren, die schwere Krankheitsverläufe begünstigen.“

Insbesondere ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko, an Covid-19 zu sterben. Entsprechend ist die Sterberate in Regionen mit vielen chronisch Kranken hoch. Remscheid etwa hat eine besonders hohe Rate an Übergewichtigen und Lungenkranken, Oberhausen und Duisburg haben eine große Rate an Lungen- und Diabetes-Kranken (Typ 2). In Bonn und Düsseldorf hingegen ist der Anteil der Menschen, die eine mit Blick auf Corona riskante Vorerkrankung haben, gering. Bonn liegt entsprechend mit 79 Sterbefällen pro 100.000 Einwohnern im unteren Bereich, Düsseldorf steht mit einer Rate von 69 noch besser da. „Jeder vierte Bewohner Nordrhein-Westfalens ist chronisch krank und damit einem höheren Risiko für einen schweren Corona-Verlauf ausgesetzt“, stellt die AOK fest. Prävention wird damit immer wichtiger.

Wenn Patienten erst einmal ins Krankenhaus müssen, ist die Lage ernst: Seit Beginn der Pandemie wurden 707 je 100.000 Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg mit einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, 16 Prozent von ihnen auf einer Intensivstation. 13,5 Prozent sind während des Krankenhausaufenthaltes verstorben. Bei äußerst schweren Krankheitsverläufen, die eine Beatmung erforderlich machten, lag die Sterblichkeit mit 40 Prozent deutlich höher als bei den nicht beatmeten Patienten, bei denen sie bei neun Prozent liegt, wie es in dem AOK-Report weiter heißt.

Zugleich zeigt der Report, dass die Krankenhäuser in NRW der Herausforderung unterm Strich gewachsen waren: „Obwohl die Situation in den Krankenhäusern einzelner Kreise zeitweise angespannt war, stand bislang eine ausreichende Zahl an Intensivbetten zur Verfügung“, heißt es in dem AOK-Report weiter. Insgesamt haben demnach 144 Krankenhäuser an Rhein und Ruhr Corona-Patienten versorgt. Die Hälfte der Kliniken habe sich dabei um 81 Prozent der Intensivfälle gekümmert. „Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, dass der Patient in ein Krankenhaus mit einer hohen Expertise in der Behandlung kommt“, sagt AOK-Vorstand Matthias Mohrmann.

Auch der am Mittwoch vorgelegte Krankenhaus-Report des Essener RWI Leibniz-Instituts zeigt, das Konzentration Patienten und Häusern nutzt: Bundesweit schrieb im Jahr 2019 ein Drittel der Kliniken Verluste. 13 Prozent liegen gar im roten Bereich mit erhöhter Insolvenzgefahr. „Der Anteil der von Insolvenz bedrohten Kliniken wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen“, sagt RWI-Gesundheitsexperte Boris Augurzky. „Sektorenübergreifende Versorgung und Digitalisierung sind wichtige Bausteine, um die Situation von Kliniken und Patienten zu verbessern.“

Denn die Corona-Krise hat auch zu einem Einbruch bei planbaren Operationen geführt. Die Zahl der Hüftprothesen-Implantationen ging zeitweise um 27 Prozent zurück. In den schlimmsten Phasen der Pandemie konzentrierten sich die Kliniken auf die Behandlung der Corona-Patienten und verschoben elektive Eingriffe. Das kann am Ende sogar von Vorteil sein: Krankenkassen kritisieren seit langem, dass in Deutschland zu viele Hüft- und Knie-Gelenke gewechselt werden.