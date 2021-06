SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach : „Ich bin sicher, dass wir in Deutschland auch die Delta-Variante bekommen werden“

Berlin SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erwartet Probleme durch die sogenannte Delta-Variante im Herbst. Er fordert Impfangebote für Kinder, um eine weitere große Welle zu vermeiden.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet damit, dass die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus im Herbst wieder für mehr Ansteckungen in Deutschland sorgen wird. „Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch noch die Delta-Variante bekommen werden“, sagte Lauterbach am Dienstagabend in der Fernsehsendung „rbb Spezial“. Bisher tritt die aus Indien stammenden Variante in Deutschland nur in geringem Maße auf.