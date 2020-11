Kostenpflichtiger Inhalt: Mutation in Dänemark : Corona auf Nerzfarmen alarmiert die Welt

Tote Tiere einer Nerzherde im dänischen Naestved. Die Regierung hatte zuvor ihre massenhafte Tötung angeordnet. Foto: dpa/Mads Claus Rasmussen

Kopenhagen Gefährliche Virus-Mutation oder Überreaktion? Der Umgang mit infizierten dänischen Pelztieren erregt die Gemüter in unserem Nachbarland und in ganz Europa. Mit etwa 17 Millionen Tieren und einem Anteil von 40 Prozent an der weltweiten Produktion ist Dänemark die Nummer eins bei der Nerzzucht.