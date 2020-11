Oberverwaltungsgericht Münster : Gastronomie in NRW muss geschlossen bleiben

Münster Das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte den Beschluss des Landes NRW, gastronomische Betriebe vorübergehend zu schließen. Einen Eilantrag einer Gaststätte aus Bedburg wies das Gericht ab.

Gastronomische Betriebe in NRW müssen zur Pandemie-Eindämmung geschlossen bleiben. Eine entsprechende Regelung in der Coronaschutzverordnung des Landes für Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Kneipen und Cafés bis zum 30. November 2020 sei verhältnismäßig und damit rechtens, entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster am Montag. Den Eilantrag einer Gaststätte aus Bedburg gegen die verfügte Schließung lehnte das OVG ab.