Neue Einreiseverordnung : So funktioniert die digitale Einreiseanmeldung

Service Düsseldorf Reisende, die aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland wollen, müssen seit Montag eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Wo findet man diese, und was ist in der neuen Einreiseverordnung noch geregelt?

Grundsätzlich müssen sich nach der neuen Verordnung alle, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, bereits vor ihrer Rückreise über das zentrale Meldesystem www.einreiseanmeldung.de online anmelden. Die darin erhobenen Daten werden dann automatisch dem jeweiligen Gesundheitsamt am Zielort des Reisenden zugestellt. So soll kontrollierbar werden, ob sich die Betroffenen an die geltenden Quarantänepflichten halten.