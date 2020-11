Bundesgesundheitsminister Jens Spahn : Impfstoff-Fortschritt bei Biontech ist „sehr ermutigend“

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich erfreut ob der Fortschritte der Firma Biontech bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes gezeigt. Außerdem forderte er, Risikogruppen zuerst zu impfen.

Bei Pressekonferenz in Berlin : Spahn sagt Gesundheitswesen umfassende Unterstützung zu

Spahn erläuterte, eine Zulassung bei der FDA wäre zuerst einmal eine Zulassung in den USA. „Es kann dadurch eine zeitliche Differenz entstehen zwischen amerikanischer und europäischer Zulassung.“ Doch gehe er von einer parallelen Beantragung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus. Als deutscher Gesundheitsminister wolle er erreichen, dass ein Impfstoff eines deutschen Unternehmens „nicht zuerst in anderen Ländern zur Verfügung steht“.

Es ist wichtig, dass wir zuerst diejenigen schützen sollten, die das höchste Risiko haben", sagte Spahn am Montag in Berlin. Gleiches gelte für diejenigen im Gesundheitswesen und Pflege, "die sich um diese Risikogruppen kümmern" und für alle "die das öffentliche Leben am laufen halten".