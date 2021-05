Ehepaar in Quarantäne : Indische Corona-Variante in Düsseldorf nachgewiesen

Indische Corona-Variante in Düsseldorf nachgewiesen

Ehepaar in Quarantäne

Eine Mitarbeiterin schraubt in einem Labor Teströhrchen auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Bei einem Ehepaar ist in Düsseldorf erstmals die indische Variante des Corona-Virus nachgewiesen worden. Die beiden Infizierten waren laut Stadt im April aus Indien eingereist.

Die indische Virus-Variante B.1.617 wurde erstmals in Düsseldorf nachgewiesen. Ein Ehepaar war im April aus Indien eingereist. Vor ihrer Abreise aus Indien wurde ein Corona-Test durchgeführt, der bei beiden Personen negativ ausfiel.

Nach ihrer Ankunft in Düsseldorf begab sich das Paar trotz dieser negativen Testergebnisse gemäß RKI-Vorgaben in häusliche Isolation, in der sich erste Symptome zeigten. Daraufhin wurden PCR-Tests durchgeführt, deren Ergebnisse positiv waren.