Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 7. Mai) : 45 Neuinfektionen, Inzidenz nähert sich der 100er-Marke

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Freitag 45 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Außerdem muss ein weiterer Todesfall bestätigt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt hingegen weiter.

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach verzeichnet am Freitag 45 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sind aktuell 774 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.