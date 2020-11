Ankündigung der „Querdenker“ : Bislang keine Aktionen von Maskengegnern auf Schulwegen

Düsseldorf/Münster Es gab Hinweise darauf, dass Maskengegner ausgerechnet am 9. November Kinder in NRW vor ihren Schulen abpassen wollen. Bislang sind aber noch keine Aktionen bekannt geworden. Ministerium, Ordnungsbehörden und Polizei sind auf alle Fälle eingestellt.

Befürchtungen über Maskengegner-Aktionen an Schulwegen haben sich am Montagmorgen zunächst nicht bestätigt. Es habe bisher keine entsprechenden Hinweise gegeben, hieß es von der Polizei in Münster und Wuppertal. Ob es in anderen Orten von Nordrhein-Westfalen zu Vorfällen kam, war unklar.