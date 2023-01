Flucht aus Mittelamerika 57 Minderjährige aus Guatemala in LKW in Mexiko entdeckt

Mexiko-Stadt · Mexikanische Beamte haben am Donnerstag in der Provinz Chihuahua an der Grenze zu den USA 57 unbegleitete Minderjährige in einem Lkw entdeckt, teilte Nationale Institut für Migration in einer Erklärung mit.

27.01.2023, 06:20 Uhr

Migranten aus Mittelamerika sitzen dicht aneinander gedrängt in und auf einem Lastwagen. (Archiv) Foto: dpa/Rodrigo Abd

In dem Lastwagen aus Guatemala seien insgesamt 67 Menschen unterwegs gewesen. Neben den 57 unbegleiteten Minderjährigen, zumeist Jungs zwischen 14 und 17 Jahren, auch eine Mutter mit ihrer Tochter. Keiner von ihnen hätte ordnungsgemäße Papiere dabei gehabt. Der Lkw-Fahrer sei der Generalstaatsanwaltschaft übergeben worden, die Flüchtlinge den staatlichen Behörden. Bereits Anfang Januar hatten mexikanische Einwanderungsbeamte drei salvadorianische Kinder auf einer kleinen Insel im Fluss Rio Grande zwischen den USA und Mexiko gefunden. Nach Angaben der US-Zoll-und Grenzschutzbehörde wurde im Dezember eine fast rekordverdächtige Zahl von Festnahmen an der Grenze verzeichnet. Diese gingen im Januar im Zuge der von US-Präsident Joe Biden verhängten neuen Migrationsbeschränkungen aber zurück.

(aku/Reuters)