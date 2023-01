Bluttat in Algeciras Toter und Verletzte bei Angriffen in spanischen Kirchen

Das Rathaus der Stadt in Andalusien ordnete eine eintägige Trauer an, die Flaggen sollen auf halbmast gesetzt werden. „Wir sind alle fassungslos über diese Taten, die uns mit Kummer erfüllt haben“, erklärte Bürgermeister José Landaluce. „Algeciras ist immer eine Stadt gewesen, in der Eintracht und Toleranz regieren, ungeachtet Vorfällen wie diesen, die ein Bild schaffen, das nicht der Realität entspricht.“