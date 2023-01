Zugverkehr ganztägig unterbrochen Brandstifter legen Pariser Bahnhof Gare de l'Est lahm

Brandstifter haben am Dienstag den Pariser Bahnhof Gare de l'Est lahmgelegt. Der Bahnverkehr unter anderem nach Deutschland wurde nach einem Feuer in einem Stellwerk mitten im morgendlichen Berufsverkehr für den ganzen Tag unterbrochen, wie die französische Bahn SNCF mitteilte. Eine Sprecherin sagte, das Feuer in dem Stellwerk sei durch Brandstiftung an Stromkabeln ausgelöst worden.