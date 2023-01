Verein „Nuevo Dia“ Wie ein Moerser den Ärmsten in Guatemala hilft

Inzwischen lebt Eddy Dieckmann nicht mehr in Rheine, sondern in einem kleinen Ort auf der irischen Halbinbsel Dingle und hat dort unter dem Namen „Hope Guatemala“ ebenfalls einen entsprechenden Hilfsverein ins Leben gerufen. „Dieser Eddy Dieckmann ist wirklicn eine echte Type“, erklärte Wilhelm Scherschlicht. Der 75-jährige ehemalige Bauingenieur aus Moers hatte Eddy Dieckmann vor einigen Jahren bei der Suche nach einem irischen Feriendomizil kennen gelernt und war von dessen sozialem Engagement in Guatemala sofort so antegtan, dass er spontan beschloss, das Hilfeprojekt auch am Niederrhein bekanntzumachen. Mit Erfolg.