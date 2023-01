Justizskandal in Hawaii Unschuldig Verurteilter nach mehr als 20 Jahren Haft frei

Nach der Vorlage neuer Beweise hat ein Richter im US-Staat Hawaii die umgehende Freilassung eines Mannes angeordnet, der im Zusammenhang mit dem Mord an einer Frau 1991 mehr als 20 Jahre im Gefängnis saß. Albert Schweitzer müssten sofort alle Fesseln abgenommen werden, sagte Richter Peter Kubota am Dienstag unter dem Applaus der Zuschauer im Gerichtssaal in Hilo. Der Verurteilte war vom Gefängnis in Arizona auf die Inselgruppe gebracht worden.