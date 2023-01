Missglückte Energiesparmaßnahme Weite Teile Pakistans blieben stundenlang ohne Strom

Der Energieverbrauch in Pakistan sinkt nach Angaben von Dastgir in den Winternächten - anders als im Sommer, wenn viele Menschen Klimaanlagen nutzen. „Als wirtschaftliche Maßnahme haben wir unsere Stromerzeugungsanlagen in der Nacht vorübergehend abgeschaltet“, sagte er. Beim neuerlichen Hochfahren der Systeme sei es dann zu Spannungsschwankungen gekommen, die eine Abschaltung nötig gemacht hätten. Der Minister betonte, es handele sich nicht um eine größere Krise. In Unternehmen und Krankenhäusern sowie militärischen Einrichtungen sprangen Notstromaggregate an.