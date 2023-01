Erneut Schusswaffen-Drama in den USA Mindestens sieben Menschen in Kalifornien erschossen

Erst am Samstagabend (Ortszeit) waren in Kalifornien elf Menschen in einem Tanzclub in Monterey Park tödlich verletzt worden. Der Demokrat Pine erklärte: „Wir hatten nicht einmal Zeit, um jene zu trauern, die wir bei den schrecklichen Schüssen in Monterey Park verloren haben. Waffengewalt muss aufhören.“