Spuren von körperlicher Gewalt 62-jährige Tote in Wohnung im Münsterland entdeckt – Mordkommission ermittelt

Nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Mettingen im nördlichen Münsterland hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Bei der Obduktion der 62-Jährigen fanden die Gerichtsmediziner Spuren von körperlicher Gewalt, teilte die Polizei am Donnerstag (21. Dezember) mit. Die Untersuchung zur Todesursache sind laut Mitteilung noch nicht abgeschlossen.