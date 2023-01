Preisverleihung von Kindersender Belgische Moderatorin fängt auf der Bühne Feuer

Die belgische Moderatorin Maureen Vanherberghen hatte sich für die Verkündung einer der Gewinner der „Gala van de Gouden K's“ vom Kindersenders Ketnet eine tolle Showeinlage ausgedacht: Die Karte mit dem Namen des Gewinners flatterte in einem Luftballon vor ihr her. Mit einem Flammenwerfer wollte sie den Ballon platzen lassen und den Gewinner in spektakulärer Kulisse verkünden. Doch das lief nicht wie geplant: Wie die niederländische Zeitung „Algemeen Dagblad“ berichtet, stand die 35-Jährige für einen kurzen Moment in Flammen auf der Bühne und sorgte für erschreckte Gesichter im Publikum und bei den Zuschauern.