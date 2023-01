Urlaub am Nordpol Die ungewöhnlichste aller Kreuzfahrten

Mit einem Traumschiff tagelang durch das Nordpolarmeer zu kreuzen auf einen imaginären Punkt zu, der nicht anders aussieht als Millionen Quadratkilometer darum herum; dabei in edlen Kabinen zu wohnen; in Lounges durch Panoramafenster in die Ferne zu schauen, einen Drink in der Hand – wie nachhaltig und vertretbar ist das? Auch an Bord wird darüber gesprochen, bei Passagieren, Wissenschaftlern, Crew. Sicher gibt es nicht die eine Antwort. Doch will auch die aufwendige Eisforschung bezahlt werden. Da klingt die Zusage von Ponant, auf durch zahlende Gäste finanzierten Reisen zum Nordpol dessen Erforschung zu fördern, wie ein Joint Venture mit Perspektive. Und wer von dieser scheinbar so monotonen Welt aus Eis und Wasser am Nordende der Erde zu Hause berichten kann, wird danach wohl auch zu ihrem Botschafter.