Erdbeben auf Hokkaido in Japan - Menschen sterben, Häuser werden zerstört

Sapporo Der Norden Japans ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Dutzende Erdrutsche folgten. Menschen starben, Häuser wurden zerstört und verschüttet, der Strom fiel aus.

Am Flughafen Chitose in Sapporo wurden alle Flüge abgesagt. Dort waren Teile der Decke in einem Gebäude eingestürzt und eine Wasserleitung geplatzt. Busse und Züge stellten in der Region den Verkehr vorübergehend ein. Das Atomkraftwerk Tomari in Hokkaido, das vor dem Erdstoß nicht in Betrieb war, musste seine Notstrom-Reserven anzapfen, um sein Kühlsystem am Laufen zu halten, wie der Sender NHK berichtete.