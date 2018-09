Nowitschok-Gift-Anschlag auf Sergej Skripal: Britische Polizei identifiziert mutmaßliche Gift-Attentäter

London Die britische Polizei hat zwei Verdächtige im Fall des Attentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal benannt. Es soll sich demnach um die Russen Alexander Petrow and Ruslan Boschirow handeln.

Das russische Außenministerium wies alle Vorwürfe umgehend zurück. „Die in den Medien veröffentlichten Namen und Bilder sagen uns nichts“, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa der Agentur Tass zufolge in Moskau. Die britische Regierung solle nicht die Öffentlichkeit manipulieren, sondern bei der Aufklärung mit Russland kooperieren.

Die beiden Verdächtigen sind laut Polizei am 2. März nach Großbritannien geflogen. Am Folgetag sollen sie die südenglische Stadt Salisbury ausgekundschaftet haben und am 4. März - dem Tag des Attentats - wieder abgereist sein. In ihrem Hotel in London seien winzige Spuren des verwendeten Nervengifts nachgewiesen worden.