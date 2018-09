Nowitschok-Angriff: Theresa May macht russischen Militärgeheimdienst auf Doppelagenten verantwortlich

London Die britische Premierministerin Theresa May hat den russischen Militärgeheimdienst für den Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich gemacht.

Die beiden mit Haftbefehl gesuchten Verdächtigen in dem Fall seien Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU und hätten höchstwahrscheinlich im Auftrag der russischen Regierung gehandelt, sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. Bei dem Anschlag handele es sich nicht um eine auf eigene Faust geplante Tat von Kriminellen, er wurde nahezu sicher auf hoher russischer Staatsebene genehmigt", sagte May.