Indonesien: Mindestens zwölf Tote bei erneuten Erdbeben auf Inseln Lombok und Sumbawa

Mataram In Indonesien hat es wieder Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte erreichten diese die Stärke 7. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, viele Menschen wurden verletzt.

Die Region war am Sonntag von zahlreichen Erdstößen erschüttert worden, darunter zwei schwere Beben: Gegen Mittag hatte es laut der US-Erdbebenwarte (USGS) einen Erdstoß der Stärke 6,3 gegeben, rund zwölf Stunden später ein Beben der Stärke 6,9. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, gab die Stärke des zweiten Bebens mit 7 an. Zudem gab es der USGS zufolge mindestens fünf heftige Nachbeben.

Zahlreiche Häuser seien durch das Beben am Abend eingestürzt, in vielen Teilen Lomboks sei der Strom ausgefallen, sagte Nugroho. Patienten aus einem Krankenhaus auf Sumbawa mussten wegen der Schäden am Sonntag in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 400.000 Menschen sind obdachlos. Den Sachschaden beziffern die Behörden inzwischen mit mehr als 430 Millionen Euro.