Versammlung in Xantener Ortsteil : Vynener sammeln Ideen für das Dorfgemeinschaftshaus

Vynen Auf dem Gelände der früheren Grundschule in Vynen sollen neue Wohnungen und Häuser gebaut werden. Es ist aber auch ein Dorfgemeinschaftshaus geplant. Dafür wollen die Vereine mit den Bürgern Ideen sammeln.

Unter dem Motto „Unsere Dorfgemeinschaft braucht ein Zuhause“ soll aus dem Altbau der ehemaligen Grundschule in Vynen ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen. „Hierzu ist eine Beteiligung möglichst vieler Vynener Bürgerinnen und Bürger gefragt, möglichst viele kreative Ideen sollen zur Gestaltung dieses Dorfgemeinschaftshauses erarbeitet werden“, erklärt der Heimatverein Vynen. Daher laden er und die anderen Vynener Vereine die Bürgerinnen und Bürger zu einer Versammlung am Samstag, 23. April, um 15 Uhr auf dem Oemkeshof am Hammelweg in Vynen ein.