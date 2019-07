Absichtserklärung unterschrieben : Wohnungsneubau in Vynen mit Einschränkung zugestimmt

Wohnungsneubau in Vynen mit Einschränkung zugestimmt

Xanten Investoren aus Rees unterschreiben eine Absichtserklärung für das Gelände der früheren Grundschule. Die Politik ist noch nicht restlos überzeugt.

(pek/wer) Bürgermeister Thomas Görtz und die Immobilienunternehmer Johannes Hütten sowie Stefan Kunadt aus Rees haben am Samstag eine Absichtserklärung über das Grundstück der ehemaligen Grundschule in Vynen abgeschlossen. Mit diesem „Letter of Intend“ bekräftigen die Investoren, dass sie auf dem Gelände mehrere Wohnhäuser errichten und anschließend verkaufen oder vermieten wollen. Ein Gebäude der ehemaligen Schule soll umgebaut werden, damit es Vereine nutzen können.