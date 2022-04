Feuerwehreinsatz in Sonsbeck : Bauwagen im Labbecker Wald brennt

Die Einsatzstelle im Wald war für die Feuerwehr schwer zugänglich. Foto: Arnulf Stoffel

Sonsbeck-Labbeck Ein brennender Bauwagen in einem Waldstück in Labbeck hat am Mittwoch alle drei Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck gefordert. Der Einsatzort war für die Löscharbeiten nur schwer zugänglich.

In einem Waldstück an der Uedemer Straße in Labbeck ist am Mittwoch ein Bauwagen mit angrenzendem Schuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff laut Zeugenberichten auch auf benachbarte Bäume über, konnte von den Einsatzkräften aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Löscharbeiten stellten dennoch eine Herausforderung für die Einheiten dar, wie der Sprecher der Feuerwehr Sonsbeck erklärte. „Da die Einsatzstelle rund 70 Meter von der Straße entfernt liegt und recht unzugänglich ist, war es etwas schwierig, die Wasserversorgung einzurichten“, so der Sprecher. „Wir mussten den Löschschlauch mitten durch den Wald verlegen.“

Die erste Meldung über den Brand hatte die Feuerwehr gegen 14 Uhr erreicht. Zunächst war von einem Bodenfeuer die Rede, weshalb zunächst nur die Einheit Labbeck ausrückte. Ein zweiter Anruf gab aber schnell Aufschluss darüber, dass es sich um einen größeren Brandeinsatz handelte, so dass auch die Einheiten Hamb und Sonsbeck zur Unterstützung gerufen wurden. Die Einsatzkräfte waren bis zum späten Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. „Das Feuer konnte zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch eine ganze Weile an, um eine Wiederaufflammen zu verhindern“, sagte der Feuerwehrsprecher.

