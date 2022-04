Drama um Greifvögel : Seeadler kämpfen um Bislicher Insel

Der fremde Seeadler fliegt von oben heran und attackiert das Weibchen, das im Horst sitzt und ihre Jungen verteidigt. Foto: Wolfgang Charles

Xanten Ein fremdes Männchen hat das Pärchen in dem Xantener Naturschutzgebiet attackiert, um das Revier zu übernehmen – offenbar mit Erfolg: Das alte Männchen scheint vertrieben zu sein, die wenige Tage alten Jungtiere sind wohl tot.

Der Fotograf Wolfgang Charles beobachtet die Seeadler in Xanten schon seit sechs Jahren. Viele schöne und beeindruckende Momente hat der Rheinberger in seinen Bildern bereits festhalten können, zum Beispiel in der ersten Aprilwoche. Auf seinen Fotos ist zu sehen, dass die beiden Seeadler in diesem Jahr wieder Nachwuchs hatten und ihn in ihrem Horst fütterten. Zwei Küken konnte Charles mit seiner Kamera aus einigen Hundert Metern Entfernung ausmachen. Die Bilder hat er auf seiner Internetseite rheingold.nrw veröffentlicht.

Dort sind auch Fotos zu sehen, die Charles nur wenige Tage später machte – er hat sie unter dem Titel „Das traurige Ende der Nestlinge“ hochgeladen. Denn er wurde Zeuge eines Dramas: Am 10. April drang ein fremdes Seeadler-Männchen in das Revier des Pärchens auf der Bislicher Insel ein, attackierte den Hausherren, erwies sich als stärker und vertrieb das alteingesessene Männchen, wie der Fotograf unserer Redaktion berichtet. Auch das Weibchen sei von dem fremden Seeadler angegriffen worden. „Bis zur Erschöpfung“ habe es die Jungen verteidigt, aber auch das Weibchen sei dem Angreifer schließlich unterlegen gewesen. Die Küken seien dann durch den fremden Seeadler getötet worden, vermutet Charles. Auch der WDR berichtete darüber.

Der fremde Seeadler auf einem Baum auf der Bislicher Insel. Foto: Wolfgang Charles

Info Die größte Adlerart in Europa Nachwuchs Das Xantener Seeadler-Pärchen auf der Bislicher Insel zog erstmals 2018 Junge auf. Es war eine Sensation: Vorher hatten Seeadler etwa 200 Jahre nicht mehr in NRW gebrütet. Das Pärchen der Bislicher Insel zog in den folgenden Jahren noch zweimal Junge groß. 2022 wäre es das vierte Mal gewesen. Spannweite Der Seeadler ist die größte Adlerart in Europa. Der Greifvogel erreicht eine Spannweite von bis zu 2,5 Metern.

In den folgenden Tagen beobachtete Charles die Greifvögel weiter. Am Mittwochmorgen war er dafür wieder auf der Bislicher Insel. Er habe den fremden Seeadler mit dem alteingesessenen Weibchen zusammen gesehen, berichtet der Fotograf.

Offensichtlich habe der Eindringling das Revier übernommen, um hier zu brüten, er sei auch schon im alten Horst gewesen. Nun versuche er, mit der Seeadler-Dame anzubandeln. Allerdings müsse sich erst noch zeigen, ob die Chemie zwischen den beiden Greifvögeln stimme. Dann könne es im nächsten Jahr wieder Nachwuchs geben – nur dass der Vater dann ein anderer Seeadler sein wird als in den vergangenen Jahren.

Der erfahrene Fotograf berichtet, dass ihn die Ereignisse betroffen machen. Allerdings müssten die Naturgesetze akzeptiert werden, schreibt Charles auf seiner Homepage.

Das sagt auch die Biologin Ilka Weidig. Sie leitet das Naturforum des Regionalverbands Ruhr (RVR) auf der Bislicher Insel. Natürlich sei es traurig, dass es in diesem Jahr doch keinen Seeadler-Nachwuchs in Xanten geben werde, sagt Weidig im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber Territorialkämpfe zwischen Seeadlern seien ganz natürlich. „Das ist Natur.“ Diese Auseinandersetzungen kämen sogar oft vor, natürlich häufiger in Gegenden, in denen mehr Seeadler leben als in NRW, und dabei würden auch immer wieder Vögel sterben.

Es sei auch ganz natürlich, sagt Ilka Weidig, dass der neue Seeadler die Jungen des alten Pärchens nicht aufziehen wolle – in ihnen wachse sonst eine Konkurrenz heran. Wenn er sie nicht direkt getötet haben sollte, seien die wenige Tage alten Küken wahrscheinlich erfroren, weil die Eltern sie nicht mehr gewärmt hätten – in den Nächten um den 10. April herum sei es doch sehr kalt gewesen.

Die nächsten Wochen und Monate würden nun zeigen, ob der fremde Seeadler mit dem Weibchen zusammenkomme oder ob er sich vielleicht doch eine andere Partnerin suche. Vielleicht ziehe der Eindringling auch wieder weiter, und das alte Männchen kehre zu seinem Weibchen zurück. Oder ganz andere Seeadler übernähmen das Revier. Das lasse sich nur schwer vorhersagen.

Klar sei, dass die Vögel in diesem Jahr nicht mehr brüten. Sie hätten ihren festen Ablauf. Die Brutzeit beginne im Februar oder März eines Jahres. Frühestens 2023 wird es also wieder Seeadler-Jungvögel in Xanten geben können. „Wir müssen Geduld haben“, sagt Weidig. Aber die Ereignisse der vergangenen eineinhalb Wochen zeigten noch einmal, wie attraktiv das Naturschutzgebiet der Bislicher Insel für die Vögel sei, sonst hätte der fremde Seeadler das Revier nicht übernehmen wollen.

