Bebauungsplan wird aufgestellt : Stadt informiert über neues Wohnquartier in Vynen

Das alte Schulgebäude in Vynen (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Die Planungen für ein neues Wohnquartier in Xantens Ortsteil Vynen gehen voran. Ein neuer Bebauungsplan muss aufgestellt werden. Deshalb ist eine Bürgerversammlung geplant – sie wird online angeboten.

Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Vynen soll ein neues Wohnquartier entstehen. Die Xantener Stadtverwaltung informiert am Dienstag, 8. Februar, über den aktuellen Stand. Anlass ist die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Fläche. Daran ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Wegen der Corona-Pandemie bietet die Verwaltung eine Online-Bürgerversammlung an, wie sie im Amtsblatt ankündigte. Wer teilnehmen möchte, braucht einen PC, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Ein Mikrofon oder eine Kamera sind nicht erforderlich. Teilnehmer können sich per Chat melden. Die Online-Bürgerversammlung beginnt um 18 Uhr.

Bürgermeister Thomas Görtz und die Immobilienunternehmer Johannes Hütten sowie Stefan Kunadt aus Rees hatten im Juli 2019 eine Absichtserklärung über das Gelände der ehemaligen Grundschule abgeschlossen. Wie die beiden Investoren auf ihrer Internetseite schreiben, sollen auf der Fläche in Vynens Mitte vier Doppelhaushälften, 20 Wohnungen und ein behindertengerechtes Apartmenthaus mit Betreuung entstehen. „Ein Bestandsgebäude der Grundschule soll dabei für den Heimatverein erhalten bleiben und in das Gesamtkonzept integriert werden“, erklären Hütten und Kunadt. Alle anderen alten Gebäude sollen abgerissen werden. In die Planungen waren Verwaltung und Vereine einbezogen gewesen.

Wie die Investoren weiter berichten, sind in den beiden Mehrfamilienhäusern jeweils zehn Wohnungen mit einer Größe von 44 bis 94 Quadratmeter geplant. Eines der beiden Gebäude wollen sie mit einer öffentlichen Wohnraumförderung bauen, dann sind die Mieten preisgebunden (sozialer Wohnungsbau). In dem Gebäude für das Betreute Wohnen planen die Investoren insgesamt elf Apartments und einen Gemeinschaftsraum. Von den Doppelhaushälften sind zwei in zweigeschossiger und zwei in eingeschossiger Bauweise geplant.

Der Link zur Online-Bürgerversammlung: https://global.gotomeeting.com/join/597066133

