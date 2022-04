Reitsport : Mühen des RV Eintracht Veen lohnen sich

Luisa Hendricks vom RV Eintracht Veen nahm mit Double Diamond 9 an der Stilspringprüfung der Klasse A teil. Am Ende kan sie auf eine Wertungsnote von 6,8. Foto: Armin Fischer (arfi)

ALPEN Der Reitverein hat erstmals seit zwei Jahren wieder sein zweitägiges Osterturnier an der Anlage am Bergweg veranstalten können. Zahlreiche Pferdesportler kamen und zeigten überzeugende Leistungen. Das Organisationsteam ist sehr zufrieden.

Von Stephan Derks

Höchst zufrieden blickte das Team des RV Eintracht Veen um den Vorsitzenden Werner Keisers auf das zweitägige Osterturnier am Bergweg zurück, das nach zwei Jahren endlich wieder stattfinden konnte. Da hatten sich die Mühen im Vorfeld der Pferdeleistungsschau gelohnt. Denn nicht nur die Wetterbedingungen trugen ihren Teil zu einer gelungenen Veranstaltung bei. Insgesamt 27 Prüfungen, von der Führzügel- bis zur mittelschweren Klasse, waren zu diesem Frühlingsturnier ausgeschrieben worden.

So unter anderem die Springprüfung auf A*-Niveau mit steigenden Anforderungen um den Preis der Ehrenmitglieder des gastgebenden Vereins, den Ina Langenstein von der RSG Plankenhof auf Bonito einheimste. Spannung pur auch beim Mannschaftsspringen, zu der Parcourschef Dirk Schwarz die Hindernisse auf 95 Zentimeter aufgelegt hatte. Die Goldschleife ging an die Veener Mannschaft mit Luisa Hendricks (Menora), Michael Gesthuysen (For Power) und Bianca van Loock (Jin Jin), wobei Stella de Winkel (Asperden-Kessel, Diadem), das Team komplettierte.

Hingeschaut wurde auch auf die Reitpferdeprüfung, in der Jutta Held und Judith Pompe die Qualität der Grundgangarten und den Körperbau der Youngster beurteilten. Stark war da die Vorstellung der vierjährigen De Beau Tochter Disette unter dem Sattel von Sina Franz (Reitsportzentrum Lichtenholz). Mit einer tollen Wertnote von 8.90 (9.0 entspricht sehr gut) katapultierte sich das Paar an die Spitze dieser Prüfung, zu der Alpens Bürgermeister Thomas Ahls den Ehrenpreis gestiftete hatte. Rang zwei sicherte sich die Sonsbeckerin Carina Hartwig, die mit Efilia Negra eine Wertnote (WN) von 8.00 erzielte.

In der Dressurpferdeprüfung auf L-Niveau startete zudem die Kerkenerin Regine Mispelkamp, die sich vor einem Jahr bei den Paralympics in Tokio einen Traum erfüllen konnte. Denn am Ende der Spiele durfte sie bei ihrem olympischen Debüt die Kür-Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Mit ihrem jungen Pferd Da Mielou reichte es am Bergweg für Rang vier. Aber auch den Nachwuchs hatten die Veener Organisatoren nicht vergessen und entsprechende Prüfungen ausgeschrieben.

So führte Zoe Possin vom RV Xanten auf Afan Spring (WN 8.00) voller Stolz die erste Abteilung des Führzügelwettbewerbes an. Um den Heinz-Keisers-Gedächtnispreis, eine Springprüfung der Klasse L, war es Fritz Ophey (Cleo), der fehlerfrei in Bestzeit die Ziellinie überritt und damit die Konkurrenz auf die Plätze verwies. Höhepunkt auf dem Springparcours war das abschließende M*-Springen, in der eine Siegerrunde über den Erfolg entschied.

Nicht nur zu diesem Zeitpunkt hatten bereits sehr viele Zuschauer den Weg nach Veen gefunden. „Es war eine sehr schöne Stimmung auf dem Turniergelände“, sagte Pressewartin Angela Hügen. Ihr Premiere erlebte Lokalmatadorin Jana Ingenerf, die im Sattel ihrer Stute Caya das erste M-Springen absolvierte. Da sah man Vater Michael mit nach oben gestreckter Faust am Rand des Parcours stehen, als die beiden eine Null-Runde hingelegt hatten.

„Leider hatte Jana die Zeit im Nacken und kassierte einen Strafpunkt für das Überschreiten der Zeit. Aber am Ende des Tages war sie sehr zufrieden mit sich und ihrer Stute“, so Hügen. Schlussendlich war‘s Sara Luca Dahms vom RFV Rodebachtal, deren Anreise sich gelohnt hatte, da sie dieses Springen im Sattel ihrer Stute Nice van het Gehucht Z fehlerfrei in Bestzeit gewann.

Das Osterturnier am Bergweg können die Veener Reiter um Vereinschef Keisers also durchaus als gelungen in ihre Vereinschronik einsortieren. Zudem gingen zahlreiche Schleifen an vereinseigene Reiter.