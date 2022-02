Online-Bürgerversammlung am Dienstag : Stadt informiert über geplantes Wohnprojekt in Vynen

Das Gelände der ehemaligen Grundschule (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten-Vynen Damit auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Vynen ein neues Wohnquartier entstehen kann, muss der Bebauungsplan geändert werden. Dafür bietet die Stadt Xanten am Dienstag eine Bürgerversammlung an.

Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Vynen ist ein Wohnquartier geplant. Der Neubau soll noch in diesem Jahr beginnen, wie die Stadt Xanten ankündigte. Vorher muss der Bebauungsplan geändert werden. Dafür ist am Dienstag, 8. Februar, eine Bürgerversammlung geplant. Sie beginnt um 18 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie findet sie online statt. Wer teilnehmen möchte, braucht einen PC, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Weitere Informationen gibt die Stadt auf ihrer Internetseite unter Presse & Veröffentlichungen. Die Versammlung kann über diesen Link aufgerufen werden: https://global.gotomeeting.com/join/597066133

Das neue Wohnquartier in Vynens Mitte wird von den Immobilienunternehmern Johannes Hütten und Stefan Kunadt aus Rees gebaut. Mitte 2019 hatten sie dafür eine Absichtserklärung mit der Stadt unterschrieben. Wie sie auf ihrer Internetseite über das Projekt schreiben, sind auf dem Gelände vier Doppelhaushälften, 20 Wohnungen und ein behindertengerechtes Apartmenthaus mit Betreuung geplant.

Die Grundschule war 2015 geschlossen worden. Für den Neubau sollen die meisten alten Gebäude abgerissen werden. Die Vorbereitungen sollen in dieser Woche beginnen, also noch während der Bebauungsplan geändert wird. „Die Vorhabenträger sind sehr an einer zügigen Realisierung interessiert“, berichtete die Verwaltung. Der Neubau sei dagegen erst nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens und Erteilung der Baugenehmigung möglich. Die Verwaltung rechnet ab der zweiten Jahreshälfte damit.

(wer)