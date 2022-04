Nach zwei Jahren Corona-Pause : Endlich wieder ein Osterfeuer in Imbach

Leverkusen-Imbach Die Pandemie zwang zu zwei Jahren Pause. Nun organisierte die Dorfgemeinschaft erneut eine leuchtende Osternacht am Rande von Bergisch Neukirchen.

„Osterfeuer in Leverkusen-Imbach – das halbe Dorf war dort, und das Kölsch hat auch gut geschmeckt“: So fasst ein Besucher zusammen, was wohl alle gedacht haben dürften, die sich am Samstagabend in dem Örtchen am Rande von Bergisch Neukirchen zu einem weithin sichtbaren Osterbrauch getroffen haben. Endlich wieder. Denn wegen Corona konnte die Dorfgemeinschaft Imbach das traditionelle Osterfeuer in den vergangenen beiden Jahren nicht entzünden. Die Anfänge dieses kleinen Dorffests zum Frühlingsbeginn gehen bis in die 1970er Jahre zurück.