Osterfest in Xanten : Pfadfinder sammeln für die Ukraine

Osterfest in Xanten

Etwa 80 Menschen nahmen am Osterfest teil. Foto: DPSG Xanten

Xanten Die Xantener Pfadfinder haben ein Osterfest veranstaltet und dabei mehr als 300 Euro an Spenden für Menschen gesammelt, die aus der Ukraine geflüchtet sind.

Wie der örtliche Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) mitteilte, hatten sich am Samstag rund 40 Pfadfinder sowie noch einmal so viele Eltern und Geschwister im Kurpark getroffen. Das Osterfest habe mit einem Chaosspiel begonnen, erklärten die Veranstalter. „In Fünfergruppen liefen die Teilnehmenden durch den Park auf der Suche nach versteckten Karten, um Punkte durch das Lösen entsprechender Aufgaben zu sammeln.“ Zwischendurch hätten sie sich gegen eine Spende mit Kuchen, Popcorn, Süßigkeiten, Kaffee und Getränken versorgen können. Anschließend habe eine Talentshow stattgefunden, bei der jeder Pfadfinder-Trupp sein Talent vorgestellt habe. Abschließend hätten die Kinder im Kurpark und rund um den Pfadfinderturm nach Schokoladeneiern gesucht. Gegen 19 Uhr sei das Osterfest zu Ende gegangen. Pfadfinder Zaeed vom Trupp „Stinktier“ berichtete anschließend: „Wir haben 336,09 Euro eingenommen! Und das spenden wir jetzt für die Ukraine.“ An welche Organisation das Geld gehen wird, entscheiden die Pfadfinder noch, wie sie erklärten. RP