Feuerwehreinsatz in Vynen : Sitzbank steht in Flammen

Xanten Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Sitzbank am Rheindamm in voller Ausdehnung, wie die Einsatzkräfte später berichteten. Mit einem Schnellangriff bekamen sie die Situation in den Griff.

