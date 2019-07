Diebstahl in Xanten : Motor von Boot in Vynen gestohlen

Xanten Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag von einem Motorboot den Außenbordmotor und das Bedienpult gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, lag das Boot am Montag um 21 Uhr im Hafen von Vynen am Alt-Vynscher-Weg und war am nächsten Tag verschwunden. Es wurde im Hafen Wardt, auf der anderen Seite der Xantener Nordsee, wiedergefunden. Allerdings ohne Motor und Bedienpult. Bei dem Boot handelt es sich um ein Tinn-Silver Typ 450 in grau.