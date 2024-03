Konzerte und Comedy FZX feiert Jubiläum mit diesem Programm

Fischmarkt Er findet an Pfingsten, also am 19. und 20. Mai statt, dieses Mal im Naturbad Xantener Südsee. Hintergrund ist, dass im vergangenen Herbst das Ausflugslokal Pier5 ausgebrannt ist. Damit stehe am Hafen Vynen nicht die Infrastruktur zur Verfügung, die für ein Großevent wie den Fischmarkt benötigt werde, erklärte das FZX. Deshalb sei er 2024 „ausnahmsweise“ im Naturbad. Das Pier5 soll wieder aufgebaut werden.