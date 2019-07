Programm für Langzeitarbeitslose : Nach zehn Jahren Suche der erste Job

Xanten Trotz niedriger Arbeitslosigkeit gibt es Menschen, die keinen Job finden. Mit einem neuen Gesetz will die Politik ihnen helfen – wie es geht, zeigt ein Beispiel aus Xanten.

Tobias Mengels ist einer von rund 230 Langzeitarbeitslosen im ganzen Kreis Wesel, die über ein neues Förderinstrument in diesem Jahr wieder eine Perspektive bekommen haben. Die rechtliche Grundlage nennt sich Teilhabechancengesetz. Es ist im Januar in Kraft getreten. Darüber unterstützt die Bundesregierung Arbeitgeber mit Lohnkostenzuschüssen, wenn sie Menschen einstellen, die schon längere Zeit arbeitslos waren und „die sonst kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben“, sagt Günter Holzum, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Wesel am Dienstag auf dem Gamerschlagshof. Zusammen mit Vertretern des Kreises und der Arbeitsagentur schaut er sich Mengels erste Arbeitsstelle an.