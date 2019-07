Stiftsgymnasium Xanten : Oberstudienrätin nimmt Abschied nach 40 Jahren

Xanten Mit einer herzlich-humorigen Feier verabschiedeten am Stiftsgymnasium Schulleiter Franz-Josef Klaßen, Kollegen sowie Familie und Freunde Oberstudienrätin Ursula Hemmers, die nach fast 40 Jahren mit Beginn der Sommerferien in den Ruhestand ging.

Seit 1981 unterrichtete sie an ihrer ehemaligen Schule Mathematik und Erdkunde und war bei Schülern, Eltern und Kollegen gleichermaßen beliebt. „Ihre ruhige und gelassene Art und Kompetenz als langjährige Sprecherin des Lehrerrates werde ich auch persönlich sehr vermissen, wenn es gilt, Entscheidungen von meiner Seite noch einmal zu überdenken“, sagte Schulleiter Klaßen dankend. In einer humorvollen Rede gaben Lehrerratsmitglied Ralf Bandusch und Dagmar Roters ihrer langjährigen Wegbegleiterin mit auf den Weg: „Wir können dich nicht umstimmen, doch noch zu bleiben, um 40 Jahre voll zu machen, und wir vermissen dich schon jetzt.“

Ursula Hemmers bedankte sich mit einem heiteren Rückblick auf so viele Jahre am Stiftsgymnasium. Als letztes Bild ihrer Schule wird sie wohl die Standing Ovations mit minutenlangem Applaus in den Ruhestand mitnehmen.