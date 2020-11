Unterstützung für bedürftige Menschen : Supermarkt und Kunden spenden Lebensmittel für Xantener Tafel

Xanten Die Tafel in Xanten bekommt zusätzliche Unterstützung durch Rewe und die Kunden des Supermarktes: Beide finanzieren zusammen 165 Spenden-Tüten mit Lebensmitteln wie Nudeln, Suppen und Keksen.

Der Rewe in Xanten und seine Kunden spenden zusammen 165 Einkaufstüten mit Lebensmitteln an die Tafel. „Das ist eine tolle Aktion und eine Menge“, sagte Harald Rieberer von der Tafel Xanten. Die Tüten würden an bedürftige Familien verteilt. Damit könne ihnen an Nikolaus eine Freude gemacht werden. Sie wollten diejenigen unterstützen, die besonders auf Hilfe angewiesen seien, sagte Jeffrey Karlen, Inhaber von Rewe Xanten.