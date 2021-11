Spendenaktion der Leverkusener Tafel : 1200 Weihnachtspakete für mittellose Familien

Weihnachtspaketaktion in Leverkusen: Roland Wegner, Kay Jähnigen, Uwe Richrath und Adolf Staffe (v. li.). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Mit 25 Euro können Spender eine Leverkusener Familie , die sich nicht so viel leisten kann, mit einem Weihnachtsgeschenk erfreuen. Die Tafel hat nach einer Corona-Pause erstmals wieder eine Hilfsaktion gestartet.

Nachdem die Weihnachtspaket-Aktion der Leverkusener Tafel im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Lage ausfallen musste, können in diesem Dezember kurz vor Weihnachten wieder Kartons mit kleinen Leckereien zum Fest an Bedürftige verteilt werden. Gesucht werden nun vor allem Menschen, die für 25 Euro die Patenschaft für ein solches Paket übernehmen und ärmeren Familie so ein frohes Fest ermöglichen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir die Aktion wieder machen können“, betont Tafelchef Adolf Staffe. An den wöchentlichen Terminen, sagt er, werden die Mitarbeiter der wohltätigen Einrichtung häufig nach dem Projekt gefragt, das unter bedürftigen Familien und Einzelpersonen einen sehr guten Ruf besitzt.

1200 der Pakete wollen die Verantwortlichen am 17. Dezember an die Menschen ausgeben. So lange, können mitfühlende Leverkusener auf das Konto der Tafel mit dem Betreff „Weihnachtspate“ den Wunschbetrag von mindestens 25 Euro pro Paket überweisen. Oberbürgermeister Uwe Richrath ist Schirmherr der Aktion und hält seine Bürger an, in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun. Er sagt: „Es ist wichtig, gerade zur Weihnachtszeit ein schönes Signal zu setzen.“

Zudem merkt das Stadtoberhaupt an, dass die Lebenshaltungskosten für jedermann gestiegen sind: „Es gibt viel mehr Menschen, die in wirtschaftlich schwierigen Situationen leben.“ Derlei große Aufgaben, seien nur im Verbund zwischen Stadtverwaltung, Unternehmertum und den vielen ehrenamtlichen Helfern in der Stadt zu bewältigen.

Info Um die Patenschaft für ein Weihnachtspaket von der Leverkusener Tafel für bedürftige Familien zu übernehmen, sind 25 Euro auf das Konto der Einrichtung zu überweisen. Iban: 34375514400100116052; Betreff: „Weihnachtspate“. Am Montag, 8. November, ist das Impfmobil der Malteser auf dem Parkplatz der Tafel (Elberfelder Straße) in Wiesdorf zu Gast. Von 12 bis 16 Uhr können sich hier Menschen den wichtigen Pieks holen

Überraschend ist die Zahl der Personen, die sich wöchentlich bei den insgesamt sechs Ausgabestellen der Tafel Lebensmittel für den Alltag besorgen, zurückgegangen. Drei Monate hatten die Stellen geschlossen, ein größeres Aufkommen nach Wiedereröffnung wäre wohl zu erwarten gewesen. Doch Reiner Endlein, 2. Vorsitzender der Einrichtung, vermutet: „Viele haben noch Angst.“ Denn während der Andrang kleiner geworden ist, ist es die Anzahl der verteilten Abholscheine nicht.

Pandemiefolgen machen sich an der Ausgabestelle in Rheindorf drastisch bemerkbar. Sie musste aufgrund fehlenden Personals geschlossen werden. Laut Endlein befinden sich die Verantwortlichen zwar in Gesprächen mit einem örtlichen Pfarrer, es stehe aber nicht gut um die dortige Zweigstelle. Eine Wiedereröffnung ist nicht in Sicht.

Damit diesem Beispiel nicht weitere Stadtteil-Dependancen folgen müssen, sucht die Leverkusener Tafel dringend Verstärkung für Montag, Mittwoch und Samstag in Wiesdorf. Insbesondere motivierte Männer sollen sich melden. Bisher sind zum Großteil Frauen ehrenamtlich bei der Tafel beschäftigt. Sie müssen die oftmals sehr schweren Lebensmittel-Lieferungen eigenhändig tragen. Das ist auf Dauer nicht gesund und zu bewältigen.

Um die Weihnachtspakete, in denen sich unter anderem Fisch, Obst, Nudeln und Weihnachtsgebäck befindet, ins Lager zu tragen, haben die Frauen glücklicherweise Hilfe durch die Männer und Frauen des örtliche Technischen Hilfswerks (THW), das mit üblicherweise etwa 30 Leuten und drei Wagen ausrückt.

In diesem Jahr werden sie dies nicht zur Christuskirche in Wiesdorf tun. Dort fand die Ausgabe der Pakete bisher statt. Weil die Corona-Auflagen dort mit 3G aber für die Tafel-Leute nicht kontrollierbar sind, weichen sie ins Pfarrheim Manfort aus. Dort gilt „nur“ Maskenpflicht. „Das“, betont Endlein, „können wir einhalten – und das wird durch die Abholer auch erfüllt“.