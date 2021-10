Tafel in Brüggen : Brüggener Tafel hat einen neuen Vorstand

Tafel in Brüggen

Brüggen Im Vorstand der Tafel haben sich Änderungen ergeben. Wie der Verein außerdem mitteilt, werden auch noch dringend weitere Fahrer sowie Beifahrer gesucht.

Die Brüggener Tafel hat einen neuen Vorstand gewählt. Die erste Vorsitzende ist Melanie Eulenpesch, die zweite Vorsitzende ist Beate Smetz. Irmgard Ebels trat aus Altersgründen von ihrem Posten zurück, bleibt unterstützend dem Verein aber als zweite Kassiererin und „Mädchen für alles“ erhalten. So kümmert sie sich weiterhin auch um das Personalwesen. Annabell Lintner ist die erste Kassiererin.

Der Brüggener Tafel-Verein hat zusätzlich rund 20 Helfer, die als Crew für die Vorarbeiten, an der Ausgabe oder als Fahrercrew tätig sind. Dringend werden weitere Fahrer sowie Beifahrer gesucht. Interessenten melden sich telefonisch unter 0160 110 5609 oder per E-Mail an info@brueggener-tafel.de.