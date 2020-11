Leichtathletik: Rahel Brömmel aus Sonsbeck knackt Vereinsrekord

Sonsbeck Bei einer Profi-Veranstaltung im Dresdner Stadtpark unterbietet sie die sieben Jahre als Bestmarke von Melina Buil. Es war Brömmels erstes Straßenrennen über zehn Kilometer.

Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck hat beim Invitational Run durch den Dresdener Stadtpark den sieben Jahre alten Vereinsrekord von Melina Buil über zehn Kilometer gebrochen. Die 18-Jährige, die mit ihrer neuen Trainingsgruppe von der LG Olympia Dortmund bei der Profi-Veranstaltung in der Sachsen-Metropole am Start war, benötigte 35:49 Minuten für diese Distanz. Mit dieser Zeit gewann Brömmel in einem stark besetzten Teilnehmerfeld die U20-Klasse und wurde zudem Fünfte der Frauen-Wertung. „Es war ihr erster Straßenlauf überhaupt über zehn Kilometer. Ich hatte vermutet, dass sie die Zeit drauf hat“, sagte SVS-Trainer René Niersmann.

Brömmel hat in Dortmund ein Lehramtsstudium begonnen und wird daher ab dem 1. Januar 2021 im Olympia-Trikot starten. Die Sonsbeckerin darf als Kader-Athletin des Deutschen Leichtathletik-Verbands trotz des Lockdowns weiter trainieren, weiß Niersmann. Brömmel möchte sich im nächsten Sommer über 3000 Meter für die U20-Europameisterschaft in Schweden qualifizieren. In ihrem Terminkalender steht auch die Cross-DM am 6. März. Ausrichter ist ihr alter Club, der SV Sonsbeck.