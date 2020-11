Marion Ruisinger : Xantens Lions-Präsidentin kündigt „grünes Jahr“ an

Xanten Turnusmäßiger Wechsel an der Spitze des Xantener Lions Clubs: Marion Ruisinger hat die Leitung von Wolfgang Platen übernommen. Die neue Präsidentin beginnt mit ihrer Aufgabe in einer schwierigen Zeit.

Marion Ruisinger will sich als Präsidentin des Lions Clubs Xanten unter anderem der Ökologie widmen. „Mein Lionsjahr ist ein ‚grünes‘ Jahr!“, kündigte die Fachfrau für biologischen Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau an, die in Xanten wohnt und beim Versuchszentrum Gartenbau Straelen arbeitet, das zur Landwirtschaftskammer NRW gehört. Mit dem Lions Club besuchte sie schon den Schaubienenkasten auf der Fazenda da Esperança und die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Auch dem Inselbrot-Projekt in Wardt hat der Club schon einen Besuch abgestattet. Dieses ambitionierte Projekt überzeuge durch biologischen Gartenbau und Gemeinschaftssinn, sagte Ruisinger.