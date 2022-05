„Besondere Gefahr“ : Xantens Feuerwehr löscht brennende Photovoltaik-Anlage

Xanten Die Hausbesitzer hörten zuerst nur ein Knistern, dann sahen sie auch Flammen: In Lüttingen hat eine Photovoltaik-Anlage gebrannt. Die Xantener Feuerwehr war rechtzeitig vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern.

In Xantens Ortsteil Lüttingen hat am Montag eine Photovoltaik-Anlage auf einem Hausdach gebrannt. Die Feuerwehr eilte mit drei Einheiten herbei, vor Ort rückten die Einsatzkräfte unter Atemschutz vor, wie sie berichteten. Das Feuer in einem Modul der Anlage sei mit einem Kohlenstoffdioxid-Feuerlöscher gelöscht worden, erklärte die Wehr anschließend. Mit einem CO 2 -Feuerlöscher werden die Flammen erstickt. Die Brandursache war zunächst unklar.