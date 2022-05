Workshop in Xanten : Wie sich alte Kleidung wieder aufwerten lässt

Workshop in Xanten

Xanten Die Stadt Xanten organisiert Workshops mit erfahrenen Näherinnen. Die Fachfrauen zeigen den Teilnehmern, wie sie gebrauchte Kleidung und Stoffe aufbessern können. Dadurch sollen Textilien länger genutzt werden.

Auf Initiative von zwei nähbegeisterten Bürgerinnen organisiert Xantens Klimaschutzmanagement einen Workshop zum Upcycling gebrauchter Kleidung und Stoffe. An zwei Nachmittagen können Teilnehmer eigene Ideen zur Um- und Neugestaltung ihrer alten Sachen aus dem Kleiderschrank verwirklichen. Von Kinderkleidung, Patchwork-Decken, Wohndekorationen und praktischen Utensilien für den Alltag – der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden. Fachliche Unterstützung bekommen die Teilnehmer des Workshops von erfahrenen Näherinnen.