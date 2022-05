Ratingen Ost : Anwohner bei Brand schwer verletzt

Ratingen Ost Ratingen Ost: Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

(RP) Am Samstagnachmittag wurde ein 34-jähriger Wohnungsinhaber bei einem Brand in seiner Wohnung an der Herbartstraße so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.