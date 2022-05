Tambourcorps Marienbaum feiert Jubiläum : 100 Jahre Freude an der Musik

Xanten Das Tambourcorps Marienbaum feiert einen runden Geburtstag. Seit der Gründung 1922 trotzten die Mitglieder auch schon vielen Schwierigkeiten, zuletzt der Pandemie. Zum Jubiläum gibt es ein großes Familienfest für alle im Dorf.

Rund 100 Jahre nach dem Foto wird in Marienbaum Geburtstag gefeiert. Aber nicht nur. Auch das Maifest der St.-Birgitten-Schützenbruderschaft steht an. Beides wird am Sonntag, 8. Mai, miteinander verbunden. Zwischen 12 und 13 Uhr treffen die geladenen Vereine ein. Um 13.30 Uhr beginnt das Musikprogramm: Zuerst spielen die Vereine einzeln, gegen 16 Uhr dann alle zusammen.

Es wird also ein Familientag, und es ist das erste große Fest in Marienbaum seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Vorfreude im Dorf ist entsprechend groß. „Die Menschen möchten sich wieder treffen“, sagt Schützenbrudermeister Theo Krebbers. Er und die anderen Organisatoren hoffen aber auch auf viele neue Gesichter: In Marienbaums Baugebieten sind viele Häuser entstanden. Für Zugezogene sei das Dorffest eine gute Gelegenheit, um ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen und andere kennenzulernen, sagt Krebbers. Während der vergangenen zwei Jahre sei das schwierig gewesen. Aber jetzt könnten die Neu-Marienbaumer sehen, „dass im Dorf einiges los ist. Sie müssen dafür nur zum Dorfplatz kommen.“

Die vergangenen zwei Jahre haben die Probleme mancher Spielmannszüge verschärft. Durch die Einschränkungen während der Pandemie waren Proben kaum möglich. Es gibt deshalb auch Musikgruppen, die am Sonntag zum Gratulieren kommen, aber nicht spielen werden, berichtet Anja Höser, Vorsitzende des Marienbaumer Tambourcorps. Dessen Mitglieder haben sich dagegen weiter getroffen – so gut es eben ging. Sie sind dafür an die frische Luft gegangen und haben in Gärten gespielt. Das habe ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie überlegten, auch weiter draußen zu proben, sagt Höser. Die Freude an der Musik ist eben immer noch sehr groß in Marienbaum.