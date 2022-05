Opfer lebensgefährlich verletzt : Sessel von schlafender 97-Jähriger in Flammen

Krefeld An der Fabritiusstraße in Uerdingen ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen.

(jon) In einem Haus an der Fabritiusstraße in Uerdingen ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde eine 97-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Leitstelle forderte vorsorglich einen Hubschrauber an, der Pilot nutzte die Sportanlage des VfB Uerdingen zur Landung. Zum Rettungseinsatz kam der Helikopter jedoch nicht. Das Opfer wurde schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Laut Feuerwehr war die Seniorin in ihrem Sessel eingeschlafen, als dieser Feuer fing. Nachbarn hatten den Sessel bereits grob gelöscht als die Wehr am Einsatzort eintraf. Die Schwerverletzte habe vor dem Haus gesessen. Die Einsatzkräfte versorgten die Opfer und führten Nachlöscharbeiten durch. Eine 53- und eine 64-jährige Bewohnerin des Hauses wurden wegen möglicher Rauchgasvergiftungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.