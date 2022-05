Kinderschützenfest der St. Viktor Bruderschaft : Eleonore ist Kinderkönigin von Birten

Birten Beim Kinderschutzenfest der St.-Viktor-Bruderschaft in Birten fiel der Vogel mit dem 212. Schuss. Damit errang Eleonore Delonnoy die Königinnenwürde. Sie setzte sich gegen eine starke Konkurrenz durch.

20 Kinder rangen um die Preise und die Königswürde, am Ende setzte sich Eleonore Delonnoy durch: Die Zehnjährige ist dadurch die neue Kinderkönigin von Birten. Es war der insgesamt 212. Schuss, mit dem sie beim Kinderschützenfest der St.-Viktor-Bruderschaft am Sonntag den Vogel herunterholte. Zum Prinzen wählte sie Luca Theyßen. Auch der erste Preis ging an Eleonore Delonnoy. Hinter ihr folgten Merle Theyßen, Tobias Erbsland, Mats Hussmann, Magnus Wirschull und Lea van Bebber.